Происшествия

В выходные в Псковской области горело 9 бань

В Псковской области горело 9 бань. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, эти пожары произошли с 23 по 24 ноября.

Источник: pixabay.com

Так, 23 ноября первый сигнал о возгорании поступил в 00.25 из деревни Равгово Красногородского района.

«Сгорела баня. По предварительным данным, причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - отметили в пресс-службе. - Удалось спасти жилой дом».

В управлении добавили, что на выезд направили 6 сотрудников и 2 единицы техники.

Следующий сигнал в этот день поступил в 16.45 из Дно: «В бане сгорела кровля, выгорела по всей площади. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при установке печи. Выезжало 2 единицы техники и 5 человек».

А в 19.31 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре бани в Островском районе, в деревне Гороховое озеро: «Выгорел квадратный метр потолочного покрытия. По предварительным данным, причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопления печи». На место происшествия выезжало 2 единиц техники и 5 человек.

Следующее обращение поступило в 23:50, от жителей улицы Торфяников в Пыталово: «Кровля бани выгорела внутри по всей площади. По предварительной информации, причина пожара - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи». На сигнал выдвинулось 5 сотрудников и 2 единицы техники.

Что касается 24 ноября, то первое обращение в МЧС поступило от жителей деревни Елины Островского района, в 8.28. Как отметили в пресс-службе ведомства, кровля бани выгорела изнутри по всей площади: «Предварительная причина возгорания - нарушение правил при устройстве печи». На вызов выезжало 5 человек на 2 единицах техники.

В этот же день в 15.02 в МЧС обратились жители деревни Морозовка Себежского района. В управлении сообщили, что по этому сигналу баня сгорела: «По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. На место происшествия выехало 6 сотрудников, 2 единицы техники».

В следующий раз в службу обратились в 19.40, жители улицы Победы в Порхове. По данным ведомства, там в дымоходе бани загорелась сажа: «По предварительной информации, причина пожара - нарушение привил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На вызов выехало 6 человек, 2 единицы техники.

А в 19.44 о возгорании сообщили из деревни Полна Гдовского района: «Баня сгорела на улице Центральной. Предварительная причина, из-за которой произошел пожар, - короткое замыкание электропроводки на вводе в баню». На место происшествия выезжало 5 сотрудников и 2 единицы техники.

И в 20.02 жители поселка Идрица Себежского района просигналили о пожаре в бане на улице Лизы Чайкиной: «Кровля повреждена по всей площади и стены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления». На вызов выезжало 7 человек, 3 единицы техники».