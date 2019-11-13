Происшествия

В ДТП на Рижском проспекте в Пскове пострадало 2 человека

Около дома №93 на Рижском проспекте в Пскове столкнулись Renault Sandero и «ВАЗ-2107». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в городском ГИБДД, авария произошла 25 ноября, в 13:17.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«По предварительной информации, в ДТП пострадало 2 человека. Предположительно, преклонного возраста», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что «ВАЗ» ехал со стороны Рижского шоссе, а иномарка - со стороны телецентра. На месте происшествия проводится проверка.