Происшествия

За выходные в Псковской области горело 5 автомобилей и бульдозер

В Псковской области горело 5 автомобилей и бульдозер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, временной промежуток, в течение которого произошли эти пожары, - с 23 по 24 ноября

Так, 23 ноября, в 4:36, сигнал о возгорании сотрудники МЧС получили из Пустошкинского района. По данным ведомства, на 529 километре трассы М-9 сгорел Hyundai Porter: «По предварительной информации, причина возгорания - разгерметизация топливной системы». На место происшествия выезжали 5 сотрудников и 2 единицы техники.

Следующий сигнал в этот же день поступил в 10:45, от жителей деревни Голубово Псковского района: «На улице Заречной загорелся автомобиль Audi A4, огнем поврежден квадратный метр моторного отсека. По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание в моторном отсеке». На вызов выехало 7 человек и 2 единицы техники.

А в 15:08 сотрудникам сообщили, что на улице Яна Райниса в Пскове горит автомобиль «ВАЗ-21015»: «Машина сгорела. Предварительная причина пожара - разгерметизация топливной системы». На место происшествия выезжало 8 сотрудников и 2 единицы техники.

Также в пресс-службе сообщили в 17:30, что в деревни Бурачки Себежского района возгорание произошло в Renault Magnum: «По всей площади выгорела кабина. По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание в электропроводке в кабине автомобиля». На выезд выезжало 3 человека и 1 единица техники.

Кроме того, в этот же день в 19:14 поступило сообщение из деревни Малая Будница Невельского района: «В бульдозере Zoomlion ZD320 пламя повредило моторный отсек. Причина пожара - короткое замыкание в моторном отсеке.

Помимо этого, 24 ноября, в 11:29, сотрудники МЧС узнали о пожаре в деревне Рубеняты Островского района: «Огнем повреждена тормозная система заднего левого колеса автомобиля DAF. Предварительная причина возгорания - неисправность тормозной системы». На месте происшествия работали 5 человек и 2 единицы бытовой техники.