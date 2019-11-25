Происшествия

В Псковской области не пропустили в Казахстан почти 20 тонн польского куриного мяса

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в МАПП Убылинка были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при ввозе 19,44 тонн замороженного куриного мяса в четвертинах. Мясо птицы, выработанное предприятием Польши, следовало из центральной части страны в адрес фирмы, зарегистрированной в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы Управления установили, что на части товара, общим весом 720 килограммов, информация о дате изготовления, нанесённая на маркировочные этикетки картонных коробок, не соответствовала сведениям, указанным в товаросопроводительных документах. Таким образом, на продукцию, произведенную предприятием Польши в сентябре 2019 года, отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий качество, безопасность и происхождение мяса птицы. Также при проведении ветеринарно-санитарного досмотра продукции была выявлена упаковка с нарушением герметичности, вследствие несоблюдения требований стойкости упаковки к воздействию продукции.

Ввоз 19,44 тонн мороженного куриного мяса на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Специалисты Управления оформили декларацию о возврате груза.