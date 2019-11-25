Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Бригадный Подряд» в Пскове
Путь к сердцу машины
Где отпраздновать корпоратив?
Монобизнес vs. многопрофильность
Да будет свет!
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Мембранные сапоги Nordman
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Онлайн-конференция для псковских НКО
Вкусные мероприятия
Старт «недели №1»
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Новогодние программы для детей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё Происшествия 25.11.2019 14:541 На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом 25.11.2019 16:580 К расследованию дела о нападении на врача Псковской детской областной больницы подключился Следственный комитет 25.11.2019 16:500 В Псковской области не пропустили в Казахстан почти 20 тонн польского куриного мяса 25.11.2019 16:400 За выходные в Псковской области горело 5 автомобилей и бульдозер 25.11.2019 16:190 Артур Гайдук: Нападение на врача - это беда, отражающая отношение общества к отечественной медицине 25.11.2019 15:440 В одной из деревень Островского района хозяин сгоревшего дома получил ожоги спины
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:5313 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 19.11.2019 17:2826 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 18.11.2019 10:274 Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник 19.11.2019 12:225 В погоню со стрельбой вылилось задержание автомобиля в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Псковской области не пропустили в Казахстан почти 20 тонн польского куриного мяса

25.11.2019 16:50|ПсковКомментариев: 0

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в МАПП Убылинка были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при ввозе 19,44 тонн замороженного куриного мяса в четвертинах. Мясо птицы, выработанное предприятием Польши, следовало из центральной части страны в адрес фирмы, зарегистрированной в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы Управления установили, что на части товара, общим весом 720 килограммов, информация о дате изготовления, нанесённая на маркировочные этикетки картонных коробок, не соответствовала сведениям, указанным в товаросопроводительных документах. Таким образом, на продукцию, произведенную предприятием Польши в сентябре 2019 года, отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий качество, безопасность и происхождение мяса птицы. Также при проведении ветеринарно-санитарного досмотра продукции была выявлена упаковка с нарушением герметичности, вследствие несоблюдения требований стойкости упаковки к воздействию продукции.

Ввоз 19,44 тонн мороженного куриного мяса на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Специалисты Управления оформили декларацию о возврате груза.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 761 человек
25.11.2019, 17:280 Подозреваемый в нападении на врача Псковской детской областной больницы задержан 25.11.2019, 17:110 ЖЭК-арт по-псковски 25.11.2019, 17:010 Семнадцать семей Дедовичского района воспользовались возможностью получить электронные сертификаты на материнский капитал 25.11.2019, 16:580 К расследованию дела о нападении на врача Псковской детской областной больницы подключился Следственный комитет
25.11.2019, 16:500 В Псковской области не пропустили в Казахстан почти 20 тонн польского куриного мяса 25.11.2019, 16:400 За выходные в Псковской области горело 5 автомобилей и бульдозер 25.11.2019, 16:280 В день памяти преподобного Мартирия Зеленецкого епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Литургию в Вознесенском соборе Великих Лук 25.11.2019, 16:262 Работа народных дружинников станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
25.11.2019, 16:230 Губернатор Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с нападением на врача Детской областной больницы 25.11.2019, 16:190 Артур Гайдук: Нападение на врача - это беда, отражающая отношение общества к отечественной медицине 25.11.2019, 16:170 В псковской деревне Кирово семья из Казахстана почтила память павшего в годы войны родственника 25.11.2019, 15:580 Сенаторы одобрили закон о праве охраны на транспорте применять электрошокеры
25.11.2019, 15:440 В одной из деревень Островского района хозяин сгоревшего дома получил ожоги спины 25.11.2019, 15:360 Региональная Кадастровая палата: Как оформить дом на месте снесенных построек? 25.11.2019, 15:300 На базе ОСН «Зубр» прошел день открытых дверей для первокурсников Псковского филиала Академии ФСИН России 25.11.2019, 15:220 Полиция устанавливает место нахождения подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы
25.11.2019, 15:200 Званый пир устраивает 28 ноября ресторан «Самовар» 25.11.2019, 15:170 Праздник, посвященный Дню матери, в Великих Луках помогла провести «Единая Россия» 25.11.2019, 15:100 В ДТП на Рижском проспекте в Пскове пострадало 2 человека 25.11.2019, 15:060 На сцене Псковского драмтеатра покажут спектакль «И обо мне вспомянет»
25.11.2019, 14:541 На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом 25.11.2019, 14:510 Региональная киносеть расскажет историю выдающегося голкипера Льва Яшина 25.11.2019, 14:501 У жительницы Новосокольников украли банковскую карту и сняли с нее более 17 тысяч рублей 25.11.2019, 14:450 В выходные в Псковской области горело 9 бань
25.11.2019, 14:400 Оркестр «Геликон» выступит на детском фестивале «Кукарача» 25.11.2019, 14:373 ДТП парализовало движение на улице Конной в Пскове 25.11.2019, 14:180 В Пскове пройдут региональные детско-юношеские чтения «Храмы Псковской земли» 25.11.2019, 14:150 Почти 450 литров алкоголя изъято из островских кафе
25.11.2019, 14:080 Выставка художника-монументалиста Олега Кузнецова откроется в Доме ремесел 25.11.2019, 14:041 Фотофакт: В Пскове дорогу по Петровской загородили без предупреждения 25.11.2019, 13:540 Псковичка стала чемпионкой мира по всестилевому карате 25.11.2019, 13:461 Псковский «Геликон» выступил на концертах в Эстонии
25.11.2019, 13:387 Лев Шлосберг объявил об участии в выборах председателя партии «Яблоко» 25.11.2019, 13:120 Псковский Росреестр: когда нужен нотариально удостоверенный договор? 25.11.2019, 13:110 Запрет на проведение митингов и шествий вблизи административных зданий намерены исключить из регионального законодательства 25.11.2019, 13:040 Члены областного Геральдического совета поддержали принятие новых герба и флага Опочецкого района
25.11.2019, 13:032 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.11.2019, 12:570 В отношении главы Печорского района возбуждено уголовное дело за оскорбление инспектора ДПС 25.11.2019, 12:460 Герб и эмблема появились у Государственного архива Псковской области 25.11.2019, 12:420 «Постскриптум»: Съезд «Единой России» и инаугурация главы Пскова
25.11.2019, 12:340 Детский конкурс творческих работ «Символ года-2020» стартовал в Пскове 25.11.2019, 12:290 В Пскове пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре на Рельсовой 25.11.2019, 12:250 Хлеб «Золотое зернышко» и печенье «Щелкунчик» со скидками можно приобрести в магазинах «Псковского хлебокомбината» 25.11.2019, 12:250 Областной конкурс детских театральных коллективов «Театралика» состоится в ДДТ
25.11.2019, 12:170 Три бесплатных семинара пройдут в декабре на кафедре психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ 25.11.2019, 12:030 Фермер из Псковской области вошел в число победителей конкурса «Социальный предприниматель-2019» 25.11.2019, 11:544 Михаил Ведерников призвал единороссов перейти от количества к качеству 25.11.2019, 11:450 Проекты четырех новых наград представили на Геральдическом совете Псковской области
25.11.2019, 11:410 Как стать руководителем крупного проекта до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 25.11.2019, 11:262 В ИК-2 наладили производство мяса говядины 25.11.2019, 11:190 С надеждой встретиться вновь: экскурсионный центр «Троицкий» принимает гостей 25.11.2019, 11:070 Андрей Козлов предложил не учитывать численность работников сельхозпредприятия при отнесении к субъектам МСП
25.11.2019, 11:020 В ЕГЭ предложили добавить задания на креативное мышление 25.11.2019, 10:470 В России резко подорожают автомобили после Нового года 25.11.2019, 10:3228 Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова 25.11.2019, 10:326 Александр Котов: Сейчас членам партии «Единая Россия», как никогда, важно объединить свои усилия
25.11.2019, 10:010 Пункты сбора гуманитарной помощи акции «Щедрый вторник» работают в Пскове. АДРЕСА 25.11.2019, 09:5716 Мы должны не править, а служить, это очень важно - Александр Козловский 25.11.2019, 09:491 Псковская частная охранная организация оштрафована за нарушение законодательства об охране труда 25.11.2019, 09:447 Духовник патриарха Кирилла возглавит завтра Божественную литургию в Троицком соборе
25.11.2019, 09:275 Политкомитет «Яблока» предложил съезду рассмотреть кандидатуры Рыбакова, Слабуновой и Шлосберга на пост председателя партии 25.11.2019, 09:160 Эксперты назвали размеры банковских депозитов россиян 25.11.2019, 09:163 В Пскове проходит семинар в рамках Высшей партийной школы «Единой России» 25.11.2019, 08:500 Водитель «Мазды» сбил девушку на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25.11.2019, 08:440 Более половины россиян хотели бы завести двух и более детей, почти каждый десятый намерен остаться бездетным - опрос 25.11.2019, 08:430 В Великих Луках прошла открытая репетиция художественного руководителя Сводного хора Псковской области диакона Александра Амерханова 25.11.2019, 08:320 Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России 25.11.2019, 08:140 Эксперты указали направления для туризма на Новый год
25.11.2019, 08:000 Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса 24.11.2019, 22:532 Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах 24.11.2019, 22:320 Псковичка пожаловалась на вечные лужи в своем дворе 24.11.2019, 22:120 Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
24.11.2019, 21:450 Прокуратура выявила нарушения в одном из ювелирных магазинов Пскова 24.11.2019, 21:253 Дело экс-координатора «Открытой России» в Пскове и ее супруга, обвиняемых в сбыте наркотиков, передано в суд 24.11.2019, 21:211 Голая Волочкова вооружилась топором, прорубила купель и нырнула в ледяную воду. ВИДЕО 24.11.2019, 21:104 Случайные знакомые лишили псковского чиновника денег и имущества в центре Петербурга
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.