Происшествия

Аварийный режим работы электропроводки стал причиной нескольких пожаров в Псковской области

Аварийный режим работы электропроводки стал причиной нескольких пожаров в Псковской области за минувшие сутки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в 11.16 25 ноября поступило сообщение о возгорании жилого дома в Гдовском районе в деревне Сосно. В доме огнем повреждено чердачное перекрытие на площади 0,5 кв. м. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы печного оборудования. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.

В 14.22 25 ноября поступило сообщение о возгорании бани в Пыталово на улице Пионерская. Баня выгорела изнутри на площади 7 кв. м. Предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки в бане.

В 21.49 25 ноября поступило сообщение о возгорании магазина в Себежском районе в деревне Долосцы. В магазине огнем повреждена кровля по всей площади. Одно помещение магазина выгорело, другое закопчено. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

В 01.29 26 ноября поступило сообщение о возгорании бытового вагончика в Новосокольническом районе в деревне Чирки. Предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки.