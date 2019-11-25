Происшествия

Пропавший в районе автовокзала в Великих Луках мужчина найден мертвым

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки прекращен розыск Александра Курьякова 1953 года рождения, который 27 сентября пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате проведенных мероприятий 25 ноября сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки труп разыскиваемого без видимых признаков насильственной смерти обнаружен в районе улицы Привокзальной в городе на Ловати. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Полиция выражает благодарность всем гражданам, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске Курьякова.