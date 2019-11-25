Девять преступлений в этом году были раскрыты с помощью народных дружинников - региональное УМВД

В Псковской области девять преступлений в этом году были раскрыты с помощью народных дружинников.
Об этом сообщила начальник отделения управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ирина Корнейчук сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции, посвященной работе дружинников.
Также Ирина Корнейчук отметила, что около 577 административных правонарушений было зафиксировано именно дружинниками, в частности это мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах.
Напомним, что в Псковской области в рядах народных дружинников на сегодняшний день состоит 508 человек.