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Девять преступлений в этом году были раскрыты с помощью народных дружинников - региональное УМВД

В Псковской области девять преступлений в этом году были раскрыты с помощью народных дружинников.

Об этом сообщила начальник отделения управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ирина Корнейчук сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции, посвященной работе дружинников.

Также Ирина Корнейчук отметила, что около 577 административных правонарушений было зафиксировано именно дружинниками, в частности это мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах.

Напомним, что в Псковской области в рядах народных дружинников на сегодняшний день состоит 508 человек.