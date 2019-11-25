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Опочанка осуждена на исправительные работы за неуплату штрафа

26.11.2019 13:48|ПсковКомментариев: 0

Жительнице Опочки, назначенный уголовный штраф в 10 тысяч рублей в качестве основного вида наказания заменен на 8 месяцев исправительных работ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФССП, гражданка была приговорена к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей за неуплату алиментных платежей на содержание своего ребёнка. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств в отношении данной гражданки было возбуждено исполнительное производство.

Постановление о возбуждении исполнительного производства, в соответствии с которым ей был установлен срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа, должницей было получено лично. Было разъяснено, что она может воспользовался правом на рассрочку, которую может предоставить суд. Но она этим не воспользовалась.

Приговор суда об уголовном штрафе в размере 10 тысяч рублей исполнен так и не был. Это явилось причиной обращения судебного пристава-исполнителя в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания.

Рассмотрев представление судебного пристава-исполнителя, доводы прокуратуры и защитника должницы, суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей на 8 месяцев исправительных работ с удержанием из её заработка в доход государства ежемесячно 5% денежных средств.

Теги: #приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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