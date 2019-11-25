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Псковский Россельхознадзор вернул в Беларусь более 14 тонн мяса

26.11.2019 14:50|ПсковКомментариев: 0

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям было приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего 14,7 тонн охлажденной говядины в четвертинах и бескостной говядины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, продукция, произведенная белорусским предприятием ОАО «Калинковичский мясокомбинат», следовала из Гомельской области в Санкт-Петербург.

При проведении ветеринарного досмотра продукции должностными лицами установлено нарушение требований к процессам перевозки продуктов убоя и мясной продукции, установленных техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Говяжьи четвертины при транспортировке соприкасалось между собой и боковыми стенками холодильного оборудования. На части четвертин мяса говядины обнаружены нечеткие клейма.

Кроме того, установлены нарушения указания Россельхознадзора от 18.11.2019, выразившиеся в наличии позвоночного столба и частей спинного мозга на четвертинах говядины, полученных от крупного рогатого скота старше 12 месяцев. Согласно указанию Службы, сырое мясо на кости крупного рогатого скота старше 12 месяцев, предназначенное для дальнейшей реализации, должно быть с удаленными спинным мозгом и позвоночным столбом.

Перемещение 14,7 тонн говядины по таможенной территории ЕАЭС запрещено. Оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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