Происшествия

Следователи передали в суд дело о великолучанине, подозреваемом в стрельбе по игравшему во дворе подростку

Сотрудники следственного отдела по Великим Лукам завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. К Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Источник: pixabay.com

«В настоящее время к обвиняемому продолжают применяться меры по строгой изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что, по версии следствия, вечером 16 июня 2019 года предполагаемый злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна своей квартиры в Великие Луки произвел прицельный выстрел из спортивного пневматического оружия в подростка. В это время подросток играл со сверстниками в мяч во дворе дома. С пулевым ранением грудной клетки потерпевший сумел убежать и благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи остался жив.