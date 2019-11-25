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Медаль «За спасение погибавших» получил полицейский, вытащивший из пожара в Острове пенсионерку

26.11.2019 20:31|ПсковКомментариев: 0

Инспектор дорожно патрульной-службы ГИБДД ОМВД России по Островскому району Псковской области Александр Иванов получил государственную награду - медаль «За спасение погибавших». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, произошло это 26 ноября.

«Эту медаль присваивают за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, по указу президента Российской Федерации, - отметили в пресс-службе. - Государственную награду сегодня лично вручил начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Он подчеркнул, что отрадно, когда слова присяги о защите и помощи людям подтверждаются в ежедневной работе сотрудников полиции».

Кроме того, в управлении добавили, что высокую оценку своей работы Александр Иванов получил за спасение пожилой женщины из охваченной пламенем квартиры на улице 25 Октября города Острова осенью 2018 года. Напомним, лейтенант полиции, случайно оказавшись на месте происшествия, не стал дожидаться приезда пожарных, а самостоятельно поднялся на лестничную клетку и сумел взломать дверь в жилое помещение. После того, как Александр Иванов оказался в квартире, он, лежа, вытащил на себе 88-летнюю хозяйку, которая получила многочисленные ожоги, но до приезда медработников находилась в сознании. Когда спасение свершилось, дорожный инспектор вернулся к несению своих обязанностей по обеспечению правопорядка на дороге.

 

Теги: #пожар #умвд россии по псковской области #медаль
Источник: Псковская Лента Новостей
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