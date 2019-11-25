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Псковская трудовая инспекция привлекла организацию к ответственности за сверхурочную работу тракториста-машиниста

Государственной инспекцией труда в Псковской области провела внеплановую выездную проверка соблюдения трудового законодательства в отношении ООО «Добручи-2». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, с заявлением о нарушении трудовых прав обратился тракторист-машинист организации.

«В ходе проверки установлено: работник неоднократно привлекался к сверхурочной работе и к работе в ночное время, работал в выходные и праздничные дни, приказы на привлечение работника работодателем не издавались, письменного согласия работника не было», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, по результатам проверки ООО «Добручи-2», назначено административное наказание в соответствии с частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ.