Происшествия

Пять велосипедов повреждены при возгорании в прицепе грузовика в Великих Луках

Грузовой автомобиль «Даф» горел в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном МЧС, сообщение о возгорании грузовика на Октябрьском проспекте поступило 26 ноября в 13:56.

В прицепе огнем поврежден тент на площади 2 кв. м, лакокрасочное покрытие прицепа и 5 велосипедов, находившихся в прицепе. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 17:57 26 ноября поступило сообщение о возгорании жилого дома в Стругах Красных на улице Лагерная. Горел жилой дом на 3 квартиры. Предположительная причина пожара - нарушение правил при эксплуатации печи в одной из квартир.