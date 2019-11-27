Происшествия

На исправительные работы отправится пскович за хищение аккумулятора и панели от магнитолы из «ГАЗа»

Приговором мирового судьи Пскова 44-летний мужчина признан виновным в совершении преступления - тайное хищение чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе судебного заседания стало известно, что мужчина в апреле 2019 года, находясь около дома №7 по переулку Машинистов в Пскове, он совершил хищение аккумуляторной батареи из автомобиля марки «ГАЗ 31105», а также похитил из салона указанного автомобиля панель от автомагнитолы. С похищенным имуществом виновный скрылся с места преступления, причинив потерпевшему ущерб на сумму 3 400 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил о своем раскаянии.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств дела, а также личности подсудимого ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из его заработка в доход государства.