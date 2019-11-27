Происшествия

Великолучанин сдал в ломбард телевизор приятеля

Полицией установлен ранее неоднократно судимый горожанин, подозреваемый в хищении имущества в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках 26 ноября из квартиры дома по проспекту Октябрьскому у мужчины, 1966 года рождения, свободным доступом были похищены телевизор и музыкальный центр. Причиненный ущерб составил 15500 рублей. Гражданин обратился с заявлением о случившемся в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, накануне побывавший у него в гостях, где они вместе распивали спиртное.

Этот ранее неоднократно судимый 27-летний великолучанин дал признательные показания. При обыске у него из похищенного полицией изъят музыкальный центр. А телевизор, как выяснилось, злоумышленник успел уже сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.