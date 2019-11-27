Происшествия

Два молодых великолучанина обокрали «Мерседес», пока хозяин автомобиля переносил вещи в квартиру

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлены лица, подозреваемые в краже имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по версии следствия, в городе на Ловати вечером 29 ноября великолучанин, 1954 года рождения, подъехал на автомобиле «Мерседес-Бенц» к дому на улице Металлистов. И стал переносить вещи из машины в квартиру. Иномарку при этом решил каждый раз не закрывать. Этим и воспользовались неизвестные злоумышленники. В отсутствие владельца они похитили из «Мерседеса» барсетку с деньгами и банковскими картами, после чего скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, установлены двое молодых людей, подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Это – 14-летний учащийся и 23-летний безработный, ранее судимый за кражи горожанин. Они дали признательные показания.

Похищенная барсетка обнаружена и изъята. Кроме того, среди изъятого – банковские карты, документы и 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.