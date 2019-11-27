Происшествия

Жителя Куньинского района порезали на автобусной остановке в Великих Луках

В Великих Луках горожанин подозревается в умышленном причинении молодому человеку тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, ночью 1 декабря от автобусной остановки по проспекту Гагарина в Великих Луках в больницу с проникающим ножевым ранением был доставлен 26-летний житель Куньинского района.

По версии следствия, пострадавший стал жертвой произошедшего инцидента, подогретого алкогольными напитками. В нанесении ему ножевого ранения подозревается ранее судимый житель Великих Лук, 1983 года рождения. Он дал признательные показания. Это преступление раскрыто полицией по «горячим следам». Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.