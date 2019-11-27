Происшествия

Великолучанка решила одолжить 6 тысяч рублей «коллеге» и попалась на удочку мошенников

В Псковской области граждане поддались на уловки мошенников и лишились денег.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по версии следствия, 29 ноября текущего года жительница областного центра, 1957 года рождения, разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже квартиры. Ей позвонили неизвестные и сообщили, что хотят приобрести это жилье и готовы внести аванс. А затем обманным путем завладели деньгами пенсионерки в сумме 18 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках 41-летней горожанке в социальных сетях пришло сообщение от имени ее коллеги по работе. Знакомая попросила одолжить ей денег. И великолучанка вместо того, чтобы сначала созвониться с ней, недолго думая, перевела на указанный счет более шести тысяч рублей. А потом выяснилось, что аккаунт знакомой взломали нечистые на руку лица. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время проводится расследование.