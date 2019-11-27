Происшествия

За незаконную рубку леса в Стругокрасненском районе арендатор заплатит почти 5 млн рублей

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что при осуществлении лесозаготовки, по вине ООО «Техстрой», являющегося арендатором лесного участка в Стругокрасненском районе, произведена незаконная рубка леса. В результате незаконных действий природной среде причинен ущерб в сумме свыше 4,8 млн рублей.

С целью взыскания причиненного ущерба прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с арендатора лесного участка причиненного ущерба.

Стругокрасненский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора. На состоявшееся решение прокурор принес апелляционное представление, которое судом апелляционной инстанции удовлетворено.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о том, что арендатор лесного участка обязан следить за правильным отводом лесной делянки, в том числе за соответствием границ, отражаемых в документах, границам, обозначаемым на местности. В данном случае в результате ненадлежащего отвода делянки местом вырубки явилась водоохранная зона лесной реки, где рубка деревьев запрещена.

Таким образом, незаконной вырубкой 354 куб. м. древесины, произраставших на территории защитных лесов, государству причинен значительный ущерб в сумме свыше 4,8 млн рублей, который должен быть взыскан с арендатора лесного участка.

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора Псковский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое решение – о взыскании с лесозаготовителя причиненного государству ущерба.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле природоохранного прокурора.