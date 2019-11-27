Происшествия

Полиция установила подозреваемых в жестоком нападении на школьника в Любятово

В Пскове полиция установила подозреваемых в совершении нападения на школьника, пишет «МК в Пскове».

«2 декабря в полицию обратилась женщина с заявлением о причинении вреда ее сыну: у мальчика подозрение на перелом носа. В настоящее время участковый и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних опрашивают круг общения мальчик и проводят необходимые мероприятия в учебном заведении ребенка для установления подробностей инцидента», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, вчера днем около 15.00 в Любятово на автобусной остановке в районе школы №17 произошло нападение на 15-летнего подростка.

По словам его матери, к мальчику подошли трое неизвестных и стали требовать сигареты и деньги. Не получив желаемого, нападавшие избили мальчика и бросили на остановке.

Добраться до дому подростку помог таксист, проезжавший мимо. В настоящее время ребенок находится в Детской клинической больнице с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа со смещением. У него также сломана орбита глаза. В пятницу мальчику предстоит операция.