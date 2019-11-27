Происшествия

Пскович пытался похитить из магазина на Крестовском шоссе алкоголь

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 2 декабря наряд вневедомственной охраны Росгвадии получил информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на Крестовском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 47-летнего гражданина, который без оплаты пронес через кассу спиртные напитки.

Правонарушитель передан в территориальный отдел полиции.