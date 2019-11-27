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Злоумышленник, пытавшийся получить у пыталовских пограничников секретные сведения, заплатит штраф в 250 тысяч рублей

03.12.2019 15:26|ПсковКомментариев: 0

Вступил в законную силу приговор Псковского областного суда в отношении жителя Псковской области, задержанного сотрудниками УФСБ России по Псковской области при попытке получения им сведений, составляющих государственную тайну. Мужчина заплатит штраф в 250 тыс. рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, установлено, что злоумышленник пытался выяснить у сотрудника Пограничного управления информацию о системе охраны государственной границы на Пыталовском направлении и расстановке пограничных нарядов. С использованием полученных сведений он планировал организовать каналы незаконной транзитной миграции иностранных граждан и контрабанды табачных изделий в крупном размере в страны Евросоюза. На совершение преступления осужденный пошел умышленно с целью последующего личного обогащения от преступной деятельности.

Так, 28 июня 2019 года при личной встрече и попытке склонения сотрудника ПУ ФСБ России по Псковской области к предоставлению ему секретных сведений за материальное вознаграждение он был задержан.

Теги: #УФСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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