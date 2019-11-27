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8 граждан Вьетнама лишены свободы за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 8 граждан Социалистической Республики Вьетнам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Пыталовского районного суда иностранные граждане признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что 29 августа около 20.00 восемь иностранных граждан, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории Пыталовского района, пешком направились в сторону государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики и в 2150 метрах северо-восточнее урочища Горки незаконно пересекли данную границу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев, несовершеннолетнему иностранному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.