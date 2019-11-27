Происшествия

В Дедовичах горел тепловоз

В поселке Дедовичи, на железнодорожной станции «Дедовичи» Санкт-Петербург-Витебского отведения Октябрьской железной дороги, загорелся моторный отсек тепловоза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 2 декабря сигнал о происшествии поступил около 10.35.

«Пламя повредило моторный отсек на площади полтора квадратных метра. Предположительная причина возгорания - развал муфты стартера, - отметили в ведомстве. - После того, как пожар потушили за считанные минуты, тепловоз двинулся дальше».

Также в пресс-службе добавили, что на вызов выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №12, 6 человек на 2 автоцистернах.