Происшествия

Прохожий подвергся нападению незнакомца в Великих Луках

Уроженец Порховского района осужден за совершение разбоя в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, как установлено следствием, 24 февраля текущего года около семи часов утра на 32-летнего великолучанина было совершено разбойное нападение. Этот мужчина возвращался домой, когда на проспекте Гагарина в Великих Луках подвергся нападению незнакомца, который стал его избивать, нанося удары руками и ногами. При себе у пострадавшего был рюкзак. В нем находились термос и контейнер для еды. Нападавший похитил рюкзак и скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец Порховского района, ранее судимый.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. После завершения расследования уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский городской суд.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.