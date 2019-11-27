Происшествия

В Пскове пенсионер обнаружил 76-миллиметровый артснаряд

Рядом с домом №41 по улице Сосновой в Пскове обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, калибром - 76 миллиметров. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 2 декабря обезвреживанием этого взрывоопасного предмета занималась группа разминирования псковского поисково-спасательного отряда.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области добавили, что в 11.26 о снаряде сообщил местный житель 1964 года рождения: «Взрывоопасный предмет обнаружили при расчистке земельного участка. На место, где обнаружили «находку», выезжал участковый-уполномоченный полиции. Проводится проверка».

Кроме того, управлении МЧС сообщили, что в этот же день в лесном массиве Печорского района, около деревни Буравеньки, обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, калибром 120 миллиметров. Чтобы обезвредить боеприпас, на место выезжала вторая группа разминирования псковского поисково-спасательного отряда.