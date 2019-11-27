Происшествия

В Плюссе жительница Средней Азии погибла от станка для переработки материалов из полимера

В Плюссе молодая жительница Средней Азии погибла от оборудования для переработки материалов из полимера. Как Псковской Ленте Новостей сообщил источник, приближенный к правоохранительным органам, это произошло на днях.

Фото: источник из правоохранительных органов

«Тело девушки снимали с оборудования следователи-криминалисты и судмедэксперты», - сообщил источник.

С его слов, некоторые органы оторвало от тела девушки, а само тело накрутило на вал. Предположительно, при работе она не использовала защитные средства, а именно - защитный кожух.