Происшествия

Подозреваемый в нападении на псковского полицейского гражданин Киргизии предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет гражданин Киргизии, за применение насилия в отношении полицейского. Следственный отдел по Пскову следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Киргизии. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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«По версии следствия, утром 31 декабря 2016 года двое предполагаемых злоумышленников, являющихся гражданами Киргизской Республики, были застигнуты полицейскими, когда в пьяном виде наносили повреждения машинам, припаркованным во дворе дома на улице Звездной в Пскове. В момент задержания дебоширы оказали активное сопротивление применили в отношении одного из стражей порядка насилие», - отметили в управлении.

После чего, как уточнили в пресс-службе, предполагаемые злоумышленники скрылись, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали одного из подозреваемых.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, для рассмотрения по существу. Мероприятия по розыску подельника продолжаются.