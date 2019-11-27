Происшествия

В Пскове оштрафовали водителя, дважды ударившего по лицу полицейского

Суд признал доказательства, собранные следственным отделом по Пскову, достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, органы следствия обвиняют мужчину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Установлено, что 21 сентября на улице Труда в Пскове водитель иномарки, подозреваемый в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выражая свое недовольство в отношении разбирательства по делу об административном правонарушении, дважды ударил полицейского кулаком по лицу»,- отметили в пресс-службе.

Также в управлении добавили, что мировой судья решил прекратить уголовное дело в отношении фигуранта, с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.