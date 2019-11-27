Происшествия

Полиция: У избитого в Любятово подростка произошел конфликт с ранее знакомыми ровесниками

У подростка, которого избили 2 декабря в Любятово, произошел конфликт с ранее знакомыми несовершеннолетними. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, все участники конфликта, в ходе которого школьнику были причинены телесные повреждения, установлены. «Все участники конфликта опрошены, и материал готовится к передаче в следственный комитет», - отметили в пресс-службе регионального УМВД. В полиции особо подчеркнули, что никаких подобных инцидентов, связанных с нападениями на детей, в районе Любятово не регистрировалось.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, подросток отказывается сообщать истинную причину конфликта и продолжает настаивать на версии о нападении на автобусной остановке.

Как сообщалось, 2 декабря днем около 15.00 в Любятово на автобусной остановке в районе школы №17 произошло нападение на 15-летнего подростка. По словам его матери, к мальчику подошли трое неизвестных и стали требовать сигареты и деньги. Не получив желаемого, нападавшие избили мальчика и бросили на остановке.

В настоящее время ребенок находится в Детской клинической больнице с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа со смещением. У него также сломана орбита глаза. В пятницу мальчику предстоит операция.