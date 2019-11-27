Происшествия

Четыре упаковки рыбы не дали похитить девушке из магазина псковские росгвардейцы

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в хищении из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 3 декабря около 20.30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Некрасова, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали молодую девушку, которая похитила из торгового зала 4 упаковки рыбы.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.