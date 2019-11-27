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Невельским районным судом осужден гражданин из Средней Азии за незаконное пересечение границы

Невельским районным судом за покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации осужден гражданин одной из стран Средней Азии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в сентябре текущего года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при осуществлении контроля за соблюдением режима государственной границы в районе населенного пункта Лобок задержали 24-летнего иностранца, следовавшего на рейсовом автобусе из России в Белоруссию.

Как в ходе разбирательства пояснил сам задержанный, в его документах на право пересечения государственной границы отсутствовала действительная российская виза, и чтобы попасть к себе на родину, он решил следовать через Республику Беларусь транзитом.

Реализуя свой преступный умысел, молодой человек полностью осознавал, что за нарушение российского законодательства ему грозит уголовная ответственность. Несмотря на это, он осознанно пошел на совершение преступления.

Решением Невельского районного суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.322 УК РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей, он освобожден от наказания в виде штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь имеют право свободно пересекать российско-белорусскую государственную границу. Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На участке российско-белорусской государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют.