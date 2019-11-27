Происшествия

Очередной великолучанин обманут мошенниками

Очередной случай мошенничества зафиксирован в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, мужчине 1971 года рождения на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из бирж в области природного газа.

Жителю города на Ловати предложили вложить средства в эту биржу, однако денег у мужчины не оказалось, и он взял в долг 15 000 рублей в микрофинансовой организации. Деньги вложил, а после с ним перестали выходить на связь.

По данному факту проводится проверка.