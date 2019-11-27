Происшествия

Более 3 лет в колонии строгого режима проведет великолучанин за удар ножом в спину знакомого

За причинение гражданину тяжкого вреда здоровью молодой человек отправится отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, следствием установлено, что вечером 26 августа текущего года в помещении пилорамы на улице Дальней в Великих Луках между двумя работниками произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 26-летний ранее судимый местный житель нанес удар ножом в спину 33-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали. А молодого человека, подозреваемого в причинении гражданину тяжкого вреда здоровью, по «горячим следам» задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации. После окончания расследования данное уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Великолукский городской суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.