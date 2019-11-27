Происшествия

Неработающий пскович фиктивно зарегистрировал двух украинцев в квартире на улице Юбилейной

В областном центре и Великих Луках установлены лица, подозреваемые в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, не работающий 30-летний пскович в квартире дома по улице Юбилейной в областном центре осуществил фиктивную регистрацию нескольких граждан Украины. Он дал признательные показания.

А 25-летняя не работающая жительница Великолукского района в квартире дома по улице Заводской в деревне Шелково Великолукского района осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан. Она также дала признательные показания. По данным фактам проводятся проверки.