Происшествия

Более тысячи луковиц латвийских тюльпанов не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе государственными инспекторами Управления Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля было приостановлено автотранспортное средство, перевозившее 30 000 луковиц тюльпанов. Партия подкарантинной продукции следовала из Сигулдской волости в адрес фирмы, зарегистрированной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором территориального Управления было установлено, что на двух мешках с луковицами тюльпанов отсутствовали маркировочные этикетки, поэтому удостовериться в происхождении и безопасности продукции сотрудникам Управления не представлялось возможным.

В связи с нарушениями фитосанитарного законодательства ввоз 1040 луковиц тюльпанов на территорию Российской Федерации запрещён.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу Ленинградской и Псковской областям напоминает, что ввоз в Российскую Федерацию партии подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выдаваемого уполномоченным органом страны-экспортера, удостоверяющего ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области карантина растений.