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Лжебанкир предупредил о мошенничестве и присвоил 65 тысяч рублей пожилого псковича

В Пскове пенсионер остался без денежных средств на банковской карте, в результате действий мошенников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, псковичу 1958 года рождения позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков.

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«Злоумышленник обманным путем, под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированной транзакции злоумышленниками денежных средств с банковской карты, завладел деньгами пенсионера. В сумме - 65 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.