Происшествия

В Ивановской области расследуют смерть псковички, скончавшейся после кесарева сечения

В Ивановской областной клинической больнице скончалась женщина, которой сделали кесарево сечение. Как пишет портал chastnik.ru, это произошло в середине ноября.

29-летняя Юлия ждала второго ребенка и, по словам близких, страдала сильным токсикозом. Причем во время первой беременности такого у нее не было. Наблюдавший Юлию врач советовал женщине потерпеть - токсикоз должен пройти. Однако рвота не только не прекратилась, но во втором триместре лишь усилилась - беременная не могла не только есть, но даже пить. При этом ее анализы были «хорошими». Никаких дополнительных обследований пациентке не назначалось. Юлия неоднократно жаловалась на свое состояние, но никаких мер врачом принято не было.

В итоге однажды женщина проснулась с пожелтевшей кожей. На сроке беременности 30 недель она была госпитализирована в 1-ю ГКБ, где, отвергнув гепатит, ее перевели в роддом НИИ материнства и детства. Там, в связи с ухудшением состояния беременной, Юлии была экстренно сделана операция кесарева сечения, после чего началось внутренне кровотечение и женщину отправили в ОКБ, где она и скончалась. Женщину похоронили на ее родине - под Псковом.

Родившаяся малышка сейчас находится в реанимационном отделении НИИ, она набирает вес и готовится к следующему этапу выхаживания. Дома у Юлии - муж и трехлетний сын.

По факту смерти будет проведена проверка - родные женщины подали заявление в прокуратуру. Им хочется знать все причины смерти дочери, жены, мамы. В больнице в качестве причины был назван гестоз.

Напомним, гестоз - одно из осложнений беременности, которое характеризуется дисфункцией жизненно важных органов.