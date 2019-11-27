Происшествия

За кражу барсетки с ключами зажигания и угон иномарки великолучанин получил 2 года колонии

Великолучанин украл барсетку с ключами зажигания от Citroen и угнал автомобиль, за что получил 2 года колонии строго режима. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дознанием установлено, что ночью 14 июня Великих Луках местный житель во дворе дома по проспекту Гагарина потерял свою барсетку, в которой находились ключи от автомобиля Citroen.

«В это время во дворе находился неизвестный гражданин. Он похитил барсетку. И обнаружил в ней ключи от иномарки. Мужчина воспользовался ими и совершил угон Citroen стоимостью более 335 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что скрыться злоумышленнику не удалось. В течение часа у дома на проспекте Гагарина угонщика задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки. Подозреваемым оказался 40-летний не работающий, ранее судимый местный житель.

«Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" Уголовного кодекса Российской Федерации. После завершения расследования уголовное дело направили в Великолукский городской суд, который и назначил наказание», - заключили в управлении.