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Полицейские разыскивают ушедшую из дома и пропавшую без вести великолучанку

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Великим Лукам устанавливают местонахождение пропавшей без вести Галины Павловной Королевой. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, эта 23 августа эта женщина 1951 года рождения ушла из дома.

«И до настоящего времени ее местонахождение не установлено, - отметили в пресс-службе. - Приметы: на вид - 70 - 75 лет, рост - 155 - 160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли».

В полиции добавили, что всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8 (906) - 223 - 11 - 28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по Великим Лукам).