Происшествия

Юных великолучан осудят за кражу куртки

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлены лица, подозреваемые в хищении имущества. По версии следствия, в Великих Луках вечером 2 декабря из торгового зала магазина на улице Вокзальной свободным доступом похитили мужскую куртку. Причиненный ущерб составил около 13 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки с использованием записей с камер видеонаблюдения, установлены лица, подозреваемые в совершении данного противоправного деяния. Это – 14-летний великолукский учащийся и не работающий великолучанин, 2002 года рождения. Они дали признательные показания. Похищенная куртка обнаружена и изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.