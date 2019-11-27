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Псковичка погасила долг в 115 тысяч рублей, чтобы распоряжаться своим автомобилем

Псковичка погасила задолженность в 115 тысяч рублей, чтобы вернуть себе право распоряжаться своим автомобилем Faw Oley, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Жительница Псковского района своевременно не исполнила свои обязательства перед кредитной организацией. Данные обстоятельства привели к тому, что в отношении неё в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с неё 115 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что у должницы в собственности есть автотранспортное средство Faw Oley. В связи с этим, в отношении её автомобиля было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Кроме того, было обращено взыскание на имеющиеся расчётные счета гражданки.

Узнав о наложенном ограничении в отношении автомобиля, жительница Псковского района сразу же изъявила желание погасить задолженность. Гражданка исполнила свои обязательства перед кредитной организацией в полном объёме, оплатив 115 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.