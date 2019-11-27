Происшествия

Пскович похитил из магазина на Октябрьском проспекте две бутылки коньяка

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 8 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.



Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.