Происшествия

Баня горела в новосокольнической деревне Назимово

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Новосокольническом районе.

9 декабря в 05.34 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Назимово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.

В 10.15 сгорел сарай в Островском районе, в деревне Покаты. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.