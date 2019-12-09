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В Великих Луках появился новый вид мошенничества

10.12.2019 12:22|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках процветает новый вид мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 6 декабря великолучанке 1973 года рождения пришло сообщение в социальной сети от знакомой том, что на мобильный телефон гражданки придет код - подтверждение. После этой загадочной смс с карты жительницы Великих Лук списали 3 000 рублей. Позже выяснилось, что страницу знакомой взломали. 

Также 6 декабря другой женщине 1966 года рождения пришло также сообщение в социальной сети о том, что банк дарит подарок на карту 5000 рублей, но нужно пройти по ссылке. Инструкцию доверчивая великолучанка выполнила. В итоге с ее карты списали 6 600 рублей.  

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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