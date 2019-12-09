Происшествия

Житель Дновского района, по вине которого умер подопечный психоневрологического интерната, осужден на 6 лет

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района, проживающего в Дновском психоневрологическом интернате обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дновского района, приговором Дновского районного суда от 22 ноября мужчина признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что 7 июня данный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании интерната, нанес потерпевшему не менее 4 ударов руками в область головы, а также неоднократно толкал и бросал потерпевшего, в результате чего тот ударялся о предметы мебели и пол в комнате. При этом потерпевший в силу имеющихся у него заболеваний находился в беспомощном состоянии. Полученные телесные повреждения повлекли по неосторожности смерть потерпевшего через несколько дней.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Приговор вступил в законную силу.