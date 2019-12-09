Происшествия

Полтора года условно получили двое жителей Дновского района за кражи

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Приговором районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).

В судебном заседании установлено, что в ночь на 9 апреля мужчина в ходе совместного распития со своим родственником алкогольных напитков увидел упавшие ключи от квартиры последнего, после чего решил совершить кражу. Из квартиры он украл имущество на общую сумму 115 757 рублей.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства. С учетом позиции государственного обвинения, данных о личности подсудимого, судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ основное наказание назначено условно с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого судом наложены следующие ограничения: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не покидать место своего жительства в период времени с 23 часов до 06 часов следующих суток, за исключением времени нахождения на работе, пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Приговор суда вступил в законную силу.

Добавим также, что условный срок также получил 37-летний житель Дновского района за кражу, совершенную 31 августа из дома в деревне Вишенка. При помощи лома он вырвал на двух входных дверях навесные замки, после чего незаконно проник в жилище, откуда похитил имущество на сумму 4 200 рублей.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства. С учетом позиции государственного обвинения, данных о личности подсудимого судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ основное наказание назначено условно с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого судом наложены следующие ограничения: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Приговор суда вступил в законную силу.