Происшествия

Псковский военнослужащий осужден за избиение мужчины в подъезде дома на улице Инженерной

На три года условно осужден псковский военнослужащий за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оппоненту.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием и судом установлено, что 2 июня 2019 года около часа ночи военнослужащий в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Инженерной в городе Пскове, будучи недовольным оскорбительными выражениями в свой адрес со стороны некого гражданина, из чувства личной неприязни нанес последнему один удар головой в голову.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно.