Происшествия

Пскович сообщил мошенникам данные банковской карты для зачисления бонусов и лишился 19 тысяч рублей

В Пскове неустановленные лица ввели в заблуждение двух горожан и обманным путем завладели их деньгами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, 9 декабря жителю областного центра, 1964 года рождения, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил собеседнику, что, якобы, для принятия неотложных мер во избежание несанкционированного доступа к его банковской карте и последующего списания денежных средств требуется уточнить реквизиты карты.

Соответствующую информацию пскович предоставил. А через некоторое время с его карты была списана 31 тысяча рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим также, что 9 декабря еще один пскович, 1951 года рождения, стал жертвой дистанционного мошенничества. После общения с мнимым банковским служащим, пообещавшим зачислить ему некие бонусные баллы в сумме 5 тысяч рублей, пенсионер в итоге лишился около 19 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие