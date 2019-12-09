Происшествия

Псковские пограничники обнаружили в грузовом составе порядка 5400 пачек сигарет

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Псковской области.

В ходе совместного с представителями контрольных органов осмотра грузового состава, следующего на выезд из Российской Федерации в сопредельное государство, пограничники обратили внимание на признаки укрытия посторонних предметов в трех вагонах открытого типа с пиломатериалами.

Вложения в пространствах между штабелями досок визуально заметить очень сложно, но благодаря высокому профессионализму и грамотному применению технических средств пограничники выявили и пресекли попытку скрытого перемещения табачной продукции через границу.

В общей сложности из указанных полостей сотрудники Управления извлекли порядка 5400 пачек табачных изделий с акцизными марками иностранного государства. Предварительная оценочная стоимость задержанной партии составила около 250 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята и передана сотрудникам таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.